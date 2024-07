Goca Tržan otkrila kakav je Raša kao otac

Goca Tržan uživa u ljubavi sa Rašom Novakovićem koja je opstala uprkos razlici u godinama zbog koje su im mnogi spekulisali da će doživeti krah.

Kako pjevačica kaže, Raša je naišao u jako lošem periodu njenog života, a uprkos svim predrasudama okoline, oni opstaju više od decenije.

"Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro, i potpuno bez zadrške da me je to osvojilo posle izvesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila", rekla je kroz osmijeh svojevremeno u emisiji “Na večeri kod“.

Pored ljubavi i podrške koju dobija od supruga, veliki je vjetar u leđa i kada je riječ o vaspitanju i odgoju njene kćerke iz prvog braka, Lene.

"Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čoveče, pusti je“. Raša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve naročito kada obe pošizimo", priznala je pevačica.

(GrandTV)

