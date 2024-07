Goca Tržan otkrila kako je muž zove kad je u PMS-u

Karijera i ljubavni život Goce Tržan oduvijek su privlačili pažnju medija. Kao pjevačica koja je ostavila dubok trag u domaćoj muzičkoj sceni, Goca nikada nije dopuštala da je novinski naslovi ili negativni komentari skrenu sa njenog puta.

"Ma mene to ne pogađa, više me pogađa tuđa nesreća, bol, te neke jezive priče kojih su prepune novine i portali… Ja to stvarno ne mogu da čitam i mrači me to, tako da ja imam neki svoj balon od sapunice u kojem živim, imam svoje okruženje koje mi prija i to je to", istakla je Goca jednom prilikom za Grand.

Takođe je priznala da joj je Raša uvijek bio velika podrška kada je pogode pogrdni naslovi koji se tiču njenog života.

"Svakog meseca ima po jedan takav naslov, znaš kako kažu PMS nemate prijatelje… Mi žene kad uđemo u te hormonske statuse onda pobenavimo, srećom ja imam muža koji zna sa time da se nosi, pa onda je u fazonu 'dobro je brko iskuliraj, biće sve okej'. Kad sam u PMS-u onda me zove brka, ne znam iz kog razloga. Kaže da tad izgledam kao mali brkati čovek, inače nemam brkove, ali kaže da mi tada porastu dugi brci kao čika iz Zagora", rekla je sa osmijehom.

Osim zbog dobrog glasa, Gocu Tržan milionski auditorijum zavoleo je zbog njene hrabrosti da uvijek kaže šta misli, ne obazirući se na osude drugih ljudi, o čemu je nedavo govorila za Grand.

"Ja ne volim da živim u strahu, ne volim strah, to je jedno jezivo osećanje! Za mene je strah užasan i tada ljudi rade najveće gluposti, što bi rekli u strahu su velike oči. Ne volim da se bojim i jednostavno ignorišem strah", poručila je pjevačica nedavno.

