Goga Sekulić se pohvalila kulinarskim sposobnostima (FOTO)

Pjevačica Goga Sekulić podelila je na Instagramu snimak iz svog porodičnog doma i oduševila brojne fanove.

Naime, pjevačica je snimala kako pravi čuvene uštipke svom sinu i na taj način pokazala da je i vješta kuvarica. Iako je zbog posla često odsutna, Goga ipak nema pomoć oko kućnih poslova, što njoj ne predstavlja problem.

Folkerka je fanove oduševila zbog toga što retko koja poznata ličnost hoće da se pohvali da sprema uštipke, pošto uglavnom na svojim profilima dele slike hrane iz skupih restorana.

Podsjetimo, Sekulićeva je nedavno za medije progovorila o problemu koji ima njen sin.

"Dete mi kasni u govoru i sada idemo kod logopeda. On je navikao kao i sva muška deca 'on okom, mama skokom', ali naravno nije samo to u pitanju. Konkretne promene sam videla sa nepune dve godine kada je Vasilije prestao da me zove. Odlučila sam da se vratim u Beograd i potražim pomoć naših stručnjaka. To je velika muka, velika borba.... Mnogo je takvih slučajeva, da deca budu zdrava, a da kasne u govoru! Objasnili su mi da postoje različite mutacije, a to nije autizam kako obično odreaguju na prvu. Bili smo pažljivi i gledali smo da se sve lepo i u hodu rešava. Ne treba da se paniči, samo treba dati sve od sebe da se situacija sredi i poboljša", istakla je ona u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

