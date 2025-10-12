Građani Banjaluke odali počast Halidu Bešliću (VIDEO)

BANJALUKA - Građani Banjaluke okupili su se danas 12. (oktobra) u Parku "Oslobođenja" i odali počast preminulom pjevaču Halidu Bešliću.

Okupljeni su pjevali "Romaniju", "Dvadesete", "Miljacku", "Prvi poljubac", "Pamtiću te", te dostjanstveno posljedni put u gradu na Vrbasu aplaudirali velikom Halidu Bešliću.

"Drago mi je što su građani u ovolikom broju došli da odaju počast Halidu Bešliću, to je znak da su ga Banjalučani voljeli i poštovali i za života. Imali smo čast da baš u našem gradu održi posljednji koncert, te mu moramo biti zahvalni što ga ni loše zdravstveno stanje nije 'natjeralo' da odgodi nastup i da nas još jednom počasti glasom kakav je rijetko rađa", kazala je za "Nezavisne" jedna Banjalučanka.

Bešlić će, osim po izvanrednoj karijeri i neprolaznim hitovima, ostati upamćen i kao veliki humanitarac, te su danas građani umjesto kupovine cvijeća i svijeća, mogli donirati novčana sredstva i namirnice za rad javne kuhinje Crvenog krsta.

Okupljanje građana u više gradova Bosne i Hercegovine najavljeno za je danas u 17 časova.

Glumac Enis Bešlagić pozvao je prije nekoliko dana sve građane BiH da izaađu na trgove, parkove i da svojim okupljanjem odaju počast Halidu Bešliću.

Podsjećamo, Bešlić je svoj posljednji koncert održao upravo u Banjaluci 15. avgusta ove godine, a već tada je bio lošeg zdravlja, kako je sam i priznao na koncertu.

"Ja sam ovih dana malo rovit što se tiče zdravlja, ali nisam mogao spomenuti otkazivanje. Bio sam danas na infuziji da bi se moglo izdržati", rekao je on tada na banjalučkoj tvrđavi Kastel gdje je nastupio pred više hiljada ljudi.

Na koncertu je, neposredno nakon izvođenja pjesme "Prvi poljubac" otkrio kada se desio njegov prvi poljubac.

"Moj prvi poljubac desio se kad je bio zemljotres u Banjaluci. Nekad bilo sad se spominjalo", rekao je on dodajući da je te 1969. godine došla jedna grupa Banjalučanki u Sarajevo i da je tada pao prvi poljubac.

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u u 72. godini nakon kratke i teške bolesti.

Komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedjeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 11 časova.

Istog dana dženaza će biti klanjana u 13 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti ukopan na gradskom groblju Bare.

