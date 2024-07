Grejs Džons (76) je legenda: Na koncertu u Zagrebu čuvaru se popela na ramena (VIDEO)

Američka pjevačica Grejs Džons, koja ima punih 76 godina, nastupila je u četvrtak u Zagrebu na stadionu Šalata, a njen scenski nastup oduševio je prisutne.

Kada je stigla na binu, publika ju je pozdravila gromoglasnim aplauzom. Pozdravila je publiku, a potom izvela hit Nightclubbing.

Scenski nastup Grejs Džons, kojim je oduševila mnogobrojnu publiku na zagrebačkoj Šalati, bio je jednom riječju – bombastičan. I to je karakteristika ove svjetski poznate pjevačice, autora i modela.

U jednom trenutku je na binu donijela hulahop koji je vrtjela 10 minuta.

Kasnije se popela na ramena jednog čuvara i na njima izvela dio jedne od svojih najpopularnijih pjesama – Pull Up To The Bumper.

Video je objavila Ida Prester, frontmen Lollobrigide na svom Instagram profilu:

„Ovaj snimak @gracejonesofficial u seksi kostimu na ramenima obezbjeđenja sinoć na Šalati je sve što vam treba za inspiraciju ovog ljeta. Samo da čujem kako vi, dragi četrdesetogodišnjaci, kukate o starosti i nevidljivosti. Gospođa ima 76 godina i dala nam je lekciju kako da živimo, u svakom trenutku, bez kompromisa, bez izvinjenja, na 100 odsto. Draga Grejs, divo, legendo, zvijezdo vodiljo, živjela nam još sto godina“, napisala je Prester na svom profilu.

Grejs Džons je VH1 uvrstio na listu 100 najvažnijih žena u rokenrolu, dok ju je Bilbord uvrstio među 40 najvećih imena klupske kulture.

Počela je kao muza mnogih fotografa, a do danas je mnogi muzičari i umjetnici navode kao uzor, uključujući Lejdi Gagu, Rijanu, Lorde, Roisin Marfi i Najla Rodžersa, prenosi CdM.

