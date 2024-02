Halid Bešlić otkrio razlog zašto sa suprugom nije mogao da ima još djece

Poznato je da je ljubavna priča Halida Bešlića i njegove supruge počela kada i njegova blistava muzička karijera, a bh. pjevač je sada ispričao kako su se njih dvoje zapravo upoznali.

"Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah poslije toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno", počeo je Halid.

Pjevač i Sejda imaju sina Dina, a razlog što nisu mogli da imaju još djece, je taj što je njegova žena imala tumor na jajniku, prenosi Telegraf.

"Ja nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dijete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica. Njima nikad ništa nije falilo... ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način", bio je iskren Bešlić.

Halid je otkrio i da li mu nešto nedostaje u životu.

"Mladost mi nedostaje! Vrijeme prolazi... to se neće vratiti, ali mi mladost ne ostaje. Što se tiče kolega, mnogi mi nedostaju... Moja generacija nas polako napušta, nemaš sada s kim popiti kafu. Ima tu onih mlađih, ali ne ide da ja budem sa njima. Najviše mi nedostaju Kemal Monteno i Davor (prim.aut. Davorin Popović)... sa njim sam bio jako blizak. Rastao sam sa njima. Mi smo bili kafanski ljudi, fale mi...zaključio je on sa tugom u glasu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.