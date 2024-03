Haris Džinović: Ne znam nijedan razlog zbog kog me je ostavila

Pjevač Haris Džinović otvoreno je govorio o razlazu sa suprugom Melinom Džinović, pa tako i potvrdio saznanja da njegova bivša već duže od godinu i po dana ima vezu sa drugim muškarcem. Sem što je otkrio da ne zna razloge za napuštanje braka, te istakao da je ona njega ostavila, iskreno je rekao i kako je prebolio odlazak i dalje zakonite supruge.

“Da se razumemo, sve je to stvar glave i emocija. Znači, treba pomiriti emociju koja je tu najveći problem i pomiriti je sa glavom, odnosno sa realnošću. Ako to dvoje čovek uspe da napravi i tu napravi pobedu, odnosno ako uspe to da pomiri onda je napravio pobedu i uspeo”, rekao je Haris, pa istakao da je on u njihovom odnosu oduvijek bio iskren.

“Moja platforma životna je istina i ja sve što kažem kažem istinu jer istinu, upamtite dobro, ne treba podgrejavati. Ona je uvek tu podgrejana i gotova. Laž treba stalno pratiti. Laž treba podgrejavati i laž je promašena investicija zato što treba puno brige oko nje. Šta sam rekao juče, a šta ću reći sutra. A istinu izvadiš od 3.000 godina unazad koja je zaključana negde i uvek je ista”.

Pjevač je otkrio i da li je ljut na Melinu.

“To su moje privatne stvari na koga sam ja ljut i tako dalje. Ja to ne iznosim. Rekao sam vam, pitajte nju, ona je napustila i ostavila mene, nisam ostavio ja nju. Kraj”, zaključio je Džinović.

(GrandTV)

