Haris Džinović nakon incidenta u porodičnom domu: Cilj je bio da me uhapse i zatvore

Haris Džinović progovorio je o incidentu dan nakon što je njegova bivša supruga Melina nenajavljeno došla u vilu na Senjaku u kojoj pjevač živi sa djecom, a iz koje se ona prije izvjesnog vremena svojevoljno iselila.

U ekskluzivnom razgovoru za Telegraf legendarni pjevač objasnio je šta se to dogodilo prošle noći, a na pitanje šta misli o tome koja je bila Melinina namjera sa kojom je došla, istakao je da smatra da je riječ isključivo o provokaciji, kako bi nasrnuo na nju.

"Ja sam pozvan u svojstvu građanina, nisam ni priveden, ni optužen, ni bilo šta drugo. Kao ni druga strana. Došao sam i zatekao sam Melinu tu (u kući, prim.aut.), i zamolio sam je najpristojnije da ode jer nema pravo boravka tu, s obzirom da živi u drugom delu grada, što ona nije htela. Onda sam konsultovao advokata i advokat je rekao: 'Pozovi policiju.' Ja sam pozvao policiju koja je došla. Razgovor sa mnom, razgovor s njom, razgovor sa decom... Zamolili su da odemo do policijske stanice u svojstvu građana, ne privedeni, što je vrlo važno, da damo izjavu. Otišli smo i dali smo izjave i to je cela priča", rekao nam je Haris na početku razgovora u njegovom domu.

Na pitanje da li mu je advokat rekao ima li Melina pravo da dolazi u kuću u kojoj je živjela, a u kojoj je sada Haris sa djecom, pjevač kaže:

"Ne, nema pravo da dolazi ovde. Ona je napustila ovo, otišla je odavde i živi u drugom delu grada, u drugoj stambenoj jedinici. Ima pravo da dođe po garderobu i po svoje stvari, ali nema pravo ovde da boravi. Tu je tačka".

Na pitanje zbog čega se čak nekoliko sati zadržao u policijskoj stanici, Haris je objasnio.

"Zato što su to bili dugi izveštaji, u davanju izjava... Jedno, pa drugo, pa treće, i tako".

Smatra, Melinin cilj iznenadnog dolaska u vilu bio je - provokacija.

"Mislim da je cilj bio čista provokacija, nameštena varijanta, ne bih li ja posegao za nekakvim nasiljem, pa da me onda zatvore, da dođe policija da me uhapsi radi nasilja u kući... Naravno, to se nije desilo, jer nisam toliko naivan pa znam šta smem, šta ne smem", istakao je Haris za Telegraf.rs.

U medijima su se pojavili navodi da je Melina po dolasku u policijsku stanicu navela kako je navodno došla da prijavi nasilje koje trpi dve godine. Haris je ovom prilikom odbacio svaku priču da je do toga ikada došlo.

"Nikad je nisam udario, prema tome - nasilja nema. Nikad u životu! Za 20 godina, što je i ona izjavila, tako da je to čista laž", jasan je bio pjevač.

Melini i njemu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska i komunikacije od 48 sati, ali Haris smatra da bi trebalo da traje mnogo duže.

"To zavisi od tužioca, ali ta zabrana bi trebalo da traje 180 godina", kazao je slavni pjevač.

Pitali smo ga i kako djeca Đina i Kan podnose sve što se događa u porodici.

"Šokantno podnose, jer je to čista namera bila da im se otac zatvori".

Na pitanje da li su razgovarali sa majkom, Haris nam je rekao:

"Ne znam da li se čuju, ne čuju... Znam da se Kan ne čuje s njom već skoro dva mjeseca. Ni poruke, ništa. Ona je prvo bila ljuta na njega, a onda je djetetu pukao film i rekao je ćao, doviđenja".

