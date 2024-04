Haris Džinović u jeku razvoda otvorio dušu

Pjevač Haris Džinović razveo se i zvanično poslije 22 godine zajednice od Meline, modne kreatorke, s kojom ima dvoje djece. Haris je odlučio da još jednom kaže kako prolazi kroz buran period, a priznao je koliko popije svakog dana.

"Svaku noć popijem flašu vina, sigurno. I vino ulazi u prizmu alkohola. On se odvaja, ljepše stoji, mnogo je poetike pisanja knjiga, pjesama završilo sa vinom, a drugi alkoholi nisu, a drugi alkoholi nisu. Bijelo vino više, ali sam ljubitelj i francuskog crnog", otkrio je pjevač, pa otkrio važnu stvar u odnosu sa djecom.

"Djecu ne treba pritiskati, ne treba ih usmjeravati na jednu aktivnost, drugu, sami bi trebalo da se pronađu. Djeca znaju najbolje", rekao je Haris za "Prvu TV" i spomenuo bivšu suprugu.

"Kad mi se žena dopadne ja sam uporan. Šta me briga koliko ima godina, koliko je mlađa. Bilo nam je dobro. Izrodili smo djecu i nastavili dalje. Melina je bila ljubomorna kao pas. Pokazivala je to. E sad, koliko je to bilo namješteno, koliko se folirala, ne znam, ali je izgledalo iskreno", istakao je Haris.

"Ko je bolji roditelj? Ne bih pričao sad to. Jasno je... Djeca su sa mnom, ona se odselila. Ne znam zašto je to uradila", dodao je.

"Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora da ima savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu. Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav", kazao je Haris.

"Evo, vedar sam, nasmijan, ja sam odlično. Ovo me je poremetilo za posao. Završilo se, srećom, sve brzo. Nije lako ovo prebroditi. Rasturila se porodica. Godinu dana, možda i jače, sam novi čovjek. Ono što te ne ubije, ono te ojača!", dodao je on potom.

Inače, kad je stigao u emisiju poljubio je voditeljku u obraz.

"Ovo je bio kvalitetan poljubac. Kad imaš koga da poljubiš onda moraš da se potrudiš", prokomentarisao je Džinović.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Melina Džinović upala je u vilu na Senjaku, gdje je ostao da živi pjevač sa djecom, pa je Haris u jednom trenutku pozvao i policiju. Oboje su dali izjave u policijskoj stanici, a Haris je za "Kurir" otkrio šta se dešavalo u vili.

Kako je tada rekao, on nije bio u kući kada je Melina došla.

"Ona je izgubila državinu jer je napustila porodicu i ima drugu stambenu jedinicu u kojoj živi. Ja nemam putera na glavi, ona je ta koja ga ima i zna se šta i s kim radi. Večeras je došla u kuću, skuvala kafu i sela i očigledno nije imala nameru da izađe. Kada sam došao, bila je drčna i počela da me provocira, na šta sam joj rekao da mora da napusti kuću, a da može da uzme stvari i izađe napolje, ali ona nije htjela. Kad sam joj opet mirno rekao da izađe, ona je rekla 'svaki metar ove kuće pripada meni koliko i tebi' na šta sam joj ja rekao 'ako sud kaže da je tvoja'", rekao je tada Haris.

"Bilo je očigledno da ona ne želi da ode i da hoće da me isprovocira da uradim nešto, što joj nije pošlo za rukom. Namjera joj bila da provocira jer se nije najavila telefonom da dolazi. Ponovio sam joj da je izgubila je državinu napuštanjem porodice i selidbom u drugu lokaciju, ponovo zahtevao da izađe, a pošto nije htjela, pozvao sam advokata, koji me je posavjetovao da pozovem policiju, što sam i uradio."

Kada je patrola došla na lice mjesta, oboje su izjavili da nije bilo incidenata među njima, nakon čega su dali izjave o onome što se dogodilo.

"Moje ponašanje prema njoj ni u jednom trenutku nije prešlo granice pristojnosti, tako da ni ona sama nije imala na šta da se požali patroli koja je stigla na lice mjesta. Takođe, iako imam dozvolu za pištolj, ja ga policiji predao preventivno, pa je oružje privremeno oduzeto i policajci su mi rekli da će biti vraćeno jer je sve bilo u redu. I oni su mi odali priznanje na smirenosti i dostojanstvenom ponašanju u ovoj siutaciju", kaže popularni pjevač za "Kurir".

