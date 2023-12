Hrvatska pjevačica zapjevala najveći hit Aleksandre Prijović (VIDEO)

​Čini se da "Prijomanija" u Hrvatskoj još nije gotova, a sada je zahvatila i hrvatsku kantautorku. Lu Jakelić objavila je video u kojem pjeva numeru Aleksandre Prijović "Devet života".

Lu Jakelić na svom je profilu na Instagramu objavila video u kojem pjeva jedan od najvećih hitova Aleksandre Prijović, pjesmu "Devet života".

"Ovaj glas sam za sebe priča priču. Divno", "Predivnoća. Znaš dotaknuti dušu", "Svaka čast, prelijepo", "To je ono što ja najviše volim kod Lu, to poigravanje s muzikom, učiniti pjesmu svojom, ne može to svako", "Kakav melem za uši", "Wow, naježila sam se, prekrasno", samo su neki od komplimenata koje je dobila, a pratioci su u komentarima označavali i Prijovićku, koja se još nije oglasila.

Lu često za društvene mreže snima obrade poznatih pjesama, a reakcije su gotovo uvijek iste kao i ovaj put.

Nedavno je snimila i duet s Markom Kutlićem "21 gram", a pjesma se odmah našla na hrvatskim top-listama, prenosi "ShowBuzz".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.