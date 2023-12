Hrvatski muzičar o nastupu srpskih folk pjevača: Zagreb je postao šator u Brčkom

U Areni Zagreb u četvrtak je održan posljednji ovogodišnji koncert - Kafansko veče, inače party na kojem su nastupile najveće folk zvijezde - Đani, Dejan Matić, Jana, Zorana, Emir i Mirko uz pratnju kafanskog orkestra.

Narodnjačko veče je izazvalo puno reakcija, a komentisao ga je i Miron Hauser, muzičar i brat violončeliste Stjepana Hausera. Kazao je da je cijela hrvatska metropola postala "ne kafana, nego šator u Brčkom ili nešto takvo".

Njegovu objavu na Facebook-u prenosimo u cjelosti:

"Kad se već priča o "Kafansko večer" u Areni, ovaj video je samo ekstenzija.

Cijeli Zagreb je postao ne kafana, nego šator u Brčkom ili nešto takvo.

Često sam čuo: "Ah, vi Istrijani, vi ste oduvijek bili Titovi",...

Svašta sam slušao o svome nedovoljnom hrvatstvu.

Teško je ljudima objasniti da ste 91. bili u dječjem vrtiću, a isto im je teško objasniti, da su moji roditelji nakon tog rata, prodali auto da bi Stjepanu i meni kupili tenisice, da su sve uložili u naše školovanje.

Da smo se itekako naradili, svi zajedno, da bi i on i ja postali magistri umjetnosti.

Naši fakulteti nisu bili ni lagani, ni jeftini, zato se nakon svega toga, osjećam prilično uvrijeđen činjenicom da se organiziraju potpuno neprimjereni eventi.

U ovom momentu, ja imam 38 godina, šef-dirigent sam jedinog nacionalnog jazz orkestra. Znači, može se reći da značim nešto za kulturu ove lijepe naše.

Ponosan sam što je tako, ali neke stvari smatram nedopustivima.

Smatram da ne možeš u hotelu s 5 zvjezdica imati "gažera" sa sintisajzerom i disketama, nego gudački kvartet ili jazz trio, itd.

Nije da me itko pita, ali očito je da bi trebali.

Ako ti mehaničar kaže što trebaš promijeniti na autu, ako ti doktor kaže koji lijek da popiješ, onda ću ti ja reći što da slušaš.

Ako si u nečemu neobrazovan, onda pitaš onoga tko je obrazovan.

Ima logike, zar ne?

Sad ja imam pitanje za te koji su mene pitali, ono slavno pitanje, gdje si bio '91.?

Gdje ste vi sada? Gdje su vam djeca? Što slušaju? S kim se druže? Za koga glasaju? Gdje ste, vi veliki 'rvati, dok vam glavni grad postaje šabački vašar?

Ako je patriotizam "Ubij Srbina", onda ja nikad nisam bio patriota.

Ako je patriotizam to da plaćaš porez, to da promičeš hrvatsku kulturu, to da obrazuješ sebe i svoju djecu, to da smatraš nedopustivim da se organizira "Kafansko večer" u Areni, onda sam itekako patriot.

Što je sljedeće? Vendi Vukelić u Lisinskom?"

Pošto je ovom izjavom izazvao podijeljenje reakcije u Hrvatskoj, objavio je još jednu.

