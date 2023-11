Ilda Šaulić otkrila šta će uraditi sa pjesmama svog oca Šabana

Pjevačica Ilda Šaulić otkrila je da će se u budućnosti posvetiti obradi pjesama svog oca Šabana Šaulića.

Šabanova nasljednica istakla je da očeve pesme niko ne može da otpjeva bolje od njega, ali će ona dati sve od sebe da i u njenoj interpretaciji budu kvalitetne.

"Tatine pesme niko ne može da otpeva bolje od njega, ali sam poželela da neke od njih uradim na drugačiji način, pošto verujem da treba i dalje da se slušaju. Želim da ih približim nekom mom fazonu. Taj posao je za mene veliki izazov i drago mi je što sam se u to upustila", rekla je Ilda "Gloriu".

Pjevačica se dotakla i teme svoje porodice, te otkrila da je kćerku ove godine upisala u prvi razred:

"Jako lepo smo prebrodili prvi mesec, Ema je komunikativna i radoznala i brzo sklapa prijateljstva. Ima fine drugare i divnu učiteljicu. Kada smo je 1. septembra odveli u školu, nije bilo suza. Bila sam veoma ponosna jer je ona sve to lepo prihvatila, ali i setna zbog toga što je bezbrižni deo detinjstva završen, krenule su obaveze i odsad će ih imati celog života. Sama činjenica da moraš da ideš u školu svaki dan već obavezuje".

Šaban je važio za kralja emocije zbog pjesama koje kidaju dušu, ali je pored njih imao i niz bržih, veselijih pesama.

Kod njegove ćerke Ilde nije takav slučaj i upravo je to ono što je njenom ocu smetalo:

"Moje pesme su sve negde bile tužne, tata mi je uvek govorio: 'Ćero, imaš li ti neku pobedničku pesmu?'. Uvek su mi pesme bile setne, tužne, uvek nešto patim, ma uvek sam pevala takve pesme. I to je i dan danas tako ostalo, mene takve numere pogađaju i volim ih. Stare emotivne pesme, kao što su numere Vide Pavlović. To je sve velika tuga i emocija, pa ja uz njih mogu da zaplačem uvek, ne zato što to mene lično gađa. Jednostavno volim tu setu kroz pesme, iako ne znači da se osećam tužno i loše".

Pjevačica je otkrila i koju najemotivniju pjesmu je posvetila ocu.

"To nije pesma koja se tiče muško ženskog odnosa, ali je to sigurno 'Suza' koja je posvećena mom ocu, to je moja najveća tuga definitivno", rekla je Ilda za Telegraf.rs.

