Ilda Šaulić otkrila šta joj je Šaban zamjerio u karijeri

Ilda Šaulić krenula je očevim stopama u svijet muzike, mešutim iako su svi očekivali da će biti njegova nasljednica, ona je krenula drugačijim putem i izgradila stil po kome je prepoznatljiva.

Ilda nikada nije jurila hitove koji će je progurati u sam vrh estrade, već je uvijek birala pjesme srcem, a otpjevala je i neke od najtužnijih balada o čemu je nedavno govorila za Grand.

"Moje pesme su sve nekako bile tužne. Što bi rekao moj tata: „Imaš li ti ćerko neku pobedničku pesmu?“. Uvek su sve pesme bile nekako setne, tužne, stalno nešto patim, ne znam. Meni se dešavalo da i u trenucima kada sam bila srećna snimam takve pesme. I dan danas snimam takve pesme, jer ih volim i pogađaju me. Volim tako teške i emotivne, na primer uz Vidu Pavlović mogu uvek da zaplačem. Ne zato što ta priča mene pogađa, nego zaista volim tu setu, ne mora tekst da se lično odnosi na menerekla je ona i otkrila koja je najemotivnija pesma koju je do sada snimila. Emotivno najteža pesma koju sam snimila nije posvećena nekim muško-ženskim odsnosima. To je pesma „Suza“ koju sam ja posvetila mom pokojnom ocu, i to je neka najveća tuga ako gledamo kroz pesmu i moj život".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.