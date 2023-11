Ina gardijan otvoreno o odnosu sa Duškom Tošićem

Nedavno je na društvenim mrežama kružila informacija da je Duško Tošiću u tajnoj vezi sa pjevačicom Inom Gardijan, povodom čega se oglasila i sama Jelena Karleuša i tada demantovala ove navode.

Sada kada se bura stišala, mlada pjevačica je riješila da otkrije u kakvom je odnosu sa fudbalskim menadžerom, i kako je nastao njihov zajednički snimak.

Ona je došla da podrži svog prijatelja i kolegu Peđu Jovanovića, koji večeras ima koncert u MTS dvorani, te je ekluzivno za ekipu Kurira progovorila o svemu što je zanimalo javnost.

"Ja ne mogu da pričam o nečemu što nije istinito. Očigledno da to nije tačno. Bila sam šokirana, jer ne mogu da shvatim otkud ja u toj priči. Pomislila sam "šta će meni to u životu". Naš zajednički snimak je nastao pre dve godine, s jedne proslave gde sam pevala na rođendanu", rekla je Ina, pa se osvrnula na to, što ju je JK javno odbranila na mrežama:

"Nema potrebe da budem zahvalna Jeleni Karleuši i treba samo lepe reči o meni da priča", završila je ona.

Podsjetimo, poznanstvo Ini Gadrijan i Karleuše datira od 2016. godine, kada je bila na proslavi desetogodišnjice ljubavi Jelene i Duška.

