Incident na koncertu Niki Minaž, pjevačica pobjesnila (VIDEO)

Poslije mnogih pjevača poput Drejka, Harija Stajlsa i drugih poznatih zvijezda, Niki Minaž je sada postala meta gađanja na koncertu.

Naime, na njenom koncertu u Detroitu u okviru svjetske turneje Pink Friday 2, Niki Minaž je neko gađao iz publike, navodno narukvicom, kako prenose strani mediji.

Reperka je izbjegla ovaj predmet tako što se sagnula, međutim, odlučila je da uzvrati udarac.

Niki je na zaprepašćenje svih uzela ovaj predmet te ga svom snagom "zafrljačila" u publiku!

Da li je nekoga pogodila i povijredila, još uvijek nije poznato, ali izgleda da je ovaj incident prilično razbesnio pjevačicu.

Na video snimcima koji se šire društvenim mrežama vidi se da je Niki bila itekako ljuta te je predmet uzela i svom jačinom bacila nazad u publiku i nakratko prekinula nastup. Ipak, održala je koncert do kraja, ali se udaljila sa tog dijela bine, prenosi B92.

One of the Detroit Barbz almost got cussed tf out by Nicki for throwing a bracelet on stage. #GagCityDetroit pic.twitter.com/Kv4q6ewEvX