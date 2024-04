Incident na nastupu Dragane Mirković u Njemačkoj

Dragana Mirković pjevala je prošle noći u jednom klubu u Hanoveru, a u jednom trenutku došlo je do koškanja grupe muškaraca. Na svu sreću, sve je prošlo bez većih problema i posljedica.

"Draganin nastup su svi čekali, a onda je u jednom trenutku je došlo do nesporazuma, problema nekog. Momci koji su bili u separeu do bine i Dragane su se posvađali, pokoškali i došlo je do tuče", kaže izvor.

"Obezbjeđenje je hitno moralo da reaguje, te je smirilo gospodu koja je našla da pravi problem, a Dragana je nastavila da ređa svoje hitove i publika je skakala sa njom sve do kraja nastupa", objasnio je sagovornik.

"Nakon toga, svi smo se veselili, ta drama je zapravo prošla toliko neopaženo, tu na par minuta su remetili ljude koji su došli da se provesele", zaključio je izvor za Republiku, prenosi Telegraf.rs.

