Ispovijest Darka Lazića: Život mi je visio o koncu (VIDEO)

Pjevač Darko Lazić u emotivnoj ispovesti za Grand otvoreno je govorio o porodici i ali je priznao da se najviše kaje zbog toga što se u jednom momentu odvojio od roditelja.

I u ranijim izvajama medijima, Darko je isticao da se najviše kaje zbog saobraćajne nesreće koja ga je umalo koštala života.

"Najviše zbog čega se kajem je to što sam doživeo tu nesreću, morao sam da pazim na sebe malo više. Naneo sam dosta bolja i porodici i ljudima koji me vole, mogao sam da poginem, da ne postojim više. Kad bih mogao da vratim vreme, to bih jedino promenio, da volim i poštujem sebe malo više", rekao je on za Grand i dodao:

"Bio sam na ivici smrti, konac me delio, kada se čovek iz te situacije izvuče, onda shvati da Bog ne daje svima drugu šansu. Onda se zapitaš ‘Čekaj malo majstore, dokle više, nisi više sam na ovom svetu?!’".

Lazić priznaje da ga je slava u jednom momentu ponijela toliko da se u udaljio od porodice i da u tom periodu niko nije mogao da utiče na njega.

"Ja potičem iz dobre porodice i svoju decu učim da budu dobri ljudi, za mene neko može da kaže da sam ovakav ili onakav, ali niko ne može da kaže da sam loš čovek. Imam ja svoje bubice, svakoga ponese slava, novac, društvo, trudiću se da ne prave iste greške kao i ja. U to vreme mene nije imao ko da izvede na pravi put, nije imao ko da mi kaže „Stani, tako ne treba“. Posle ko god da mi je rekao ja sam govorio da me pusti. Mene je popularnost ponela to ću reći ne znam koji put, svako da kaže da je drugačije, taj laže. Nekoga ponese, ja sam morao da uspem jer sam negde išao glavom kroz zid, a mogao sam da izgubim glavu – kazao je Darko za Grand, a njegovu emotivnu ispovijest pogledajte OVDJE.

