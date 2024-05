Ispovijest Jelene Vučković, kćerke Goce Božinovske: "Kao bebu su me ostavili kod bake"

Jelena Vučković, kćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića, prvi put je javno iznijela kroz šta je sve prošla kao dijete, rekavši da je kao beba ostavljena kod bake i da nije imala zaštitu onda kada joj bila potrebna.

Kako je istakla - njena majka je njena baka.

Međutim, u jednom trenutku je navela i da "ne bi bilo dobro" kada bi javno rekla šta je sve doživjela, što je i te kako zabrinulo sve koji su čuli ove riječi i svi se pitaju na šta je Jelena mislila.

"Slaba sam na malu decu, jer sam ja tako odrastala i tako me je baka učila. Uvek prepoznam tu neku napuštenu tužnu decu, uvek pomognem, žao mi je, jer donekle vidim sebe. Mala ja koja je imala dosta loših trenutaka u životu, kao i lepih sa bakom, ali sam imala i dosta traumatičnih iskustava, kao i svi što imamo i držimo ih u sebi", rekla je Jelena.

"Pa najbolniji trenutak u životu mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Kaže meni moja Gordana: 'Pa ja sam tvoja majka', ja kažem da znam, ali tri meseca nije malo, kao beba sam došla da živim sa mojom bakom. Teško mi je bilo prihvatanje mojih roditelja, niko me nije razumeo, čini mi se da me ni dan danas ne razumeju po pitanju svega. Verovatno sam se zato malo i povukla, imam neki svoj svet, teške su to stvari", istakla je pjevačica, pa dodala:

"Nedostajala mi je majka, kao i otac, dosta su putovali, radili, gradili svoje karijere, napravili svoje nove porodice. Najteže mi je padalo to, iako je baka nadomestila prazninu, ali je bilo trenutaka: 'Pogledaj u avion, eno je mama gore, putuje, sad će da ti baci kao bombone'. Nisam je viđala po nekoliko meseci, dolazila je i posećivala me kad god je imala vremena. Bila je deo mog života, ali ne toliko koliko mi je nedostajala. Kad su praznici, rođendani, priredbe, i ovo ne pričam jer žalim sebe, ja sam izgrađena ličnost, neke stvari sam oprostila, ali su mi falili, kao što mi i danas neke stvari fale. Ne pružamo svi ljubav na isti način, ali kad budem majka, ako Bog da, biću nešto najbolje za svoje dete", istakla je ona.

"Roditelji to ne mogu da razumeju, to ti je ono: 'Ostavio sam te kod svog roditelja i ti si tu sigurna, šta ti je falilo, imala si sve'. Sad su to neke dublje stvari koje ja sada kada bih iznela, ne bi bilo baš dobro, ne bi se dobro završilo. Bilo je tu dana kada mi je trebala zaštita, a pod tim mislim da nisam bila sigurna... ne bih dalje da pričam, iako sada znam šta sam trebala da uradim, ali kao dete nisam imala kome da se obratim. Imala sam strah da ako kažem za tu osobu da mi je nešto uradila, da... imala sam situacije kao mala koje nisu bile nimalo dobre", rekla je ona, te istakla da djeca koja doživljavaju bilo kakava maltretiranja se odmah obrate školskom psihologu, da razgovaraju s osobama kojoj vjeruju, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.