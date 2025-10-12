Ispred Vječne vatre više od 20.000 ljudi: "Sarajevo ljubavi moja" u čast Halida Bešlića (VIDEO)

SARAJEVO - Taktovima nezvanične himne grada na Miljacki "Sarajevo ljubavi moja" u izvedbi dječijeg hora u ulici Maršala Tita u Sarajevu počelo je današnje oproštajno okupljanje u čast jednog od najvećih estradnih umjetnika svih vremena, ne samo Bosne i Hercegovine, nego regiona i šire, Halida Bešlića.

Iz MUP.-a kantona Sarajevo saopšteno je da je ispred Vječne vatre više od 20.000 ljudi.

Više hiljada građana Sarajeva, brojni estradni umjetnici, ljudi iz javnog i kulturnog života još jednom su se okupili u čast i sjećanje na Halida Bešlića, koji je 7. oktobra, preminuo u 72. godini nakon kratke i teške bolesti.

Na današnjem okupljanju poštovalaca lika i djela planirana su obraćanja brojnih Halidovih prijatelja, kolega, ali i članova pjevačeve porodice.

Između ostalih Dražen Žerić Žera, Dino Merlin, Dino Bešlić, Jasna Gospić, Fahrudin Pecikoza, Eldin Huseinbegović, Nazif Gljiva, Osman Džiho, Ademir Kenović, Emir Hadžihafizbegović, Hanka Paldum, Dragan Stojković Bosanac…

"O Halidu slušali smo mnoge priče, ispričane i ne ispričane. O njemu njegovoj dobroti, kako je volio ljude i ljudi njega. Pronašao je mjesto u srcima ljudi i zato žal za njim odjekuje za njim dokle god se čuje njegova pjesma. Neće ga ispratiti samo Sarajevo, nego i mnogi drugi gradovi širom planete, kao velikana koji je pjevao za sve ljude bez razlike. Halid je svojim pjesmama i ljudskošću pjevao bez mrlje i skandala. Pjevao je za one koji nisu ostali imuni na ljudske strahote i bol. Halid nam i sada poručuje, volite se ljudi, volite ljude, nije to teško", rekla je između ostalog Hanka Paldum, nakon čega je uslijedila pjesma "Zlatne strune"

Zajedno su snimili osam albuma. Kompozitor Dragan Stojković Bosanac.

"Ja ne mogu govoriti. Postoji ime i prezime, kaže se Halid Bešlić, i to govori više od svega", rekao je Stojković.

Humorista Osman Džiho kojem je Halid Bešlić kum, u ime porodice Bešlić zahvalio se svima koji su došli danas u centar Sarajeva da odaju počast velikom pjevaču, a onda su horski u glas zapjevali "Prvi poljubac".

Jasna Gospić došla je iz Praga da se oprosti od svog Halida.

"Hvala svima koji su došli da se oproste od čovjeka koji je krasio ovaj grad i cijeli region. On je bio jednak i sa carem i sa prosjakom. Svi ljudi su mu bili isti. Svima je pružao svoje drugarstvo i pomoć kada im je trebalo. Ja sada vjerujem da nas gleda sa nekog boljeg mjesta i da vidi koliko smo ga voljeli i koliko ga volimo", kazala je Jasna Gospić, a onda se obratila i Nikolina Kovač koja se halidu zahvalila na svakoj noti i svakom savjetu, a građani su zapjevali "Miljacku".

Nakon taktova pjesme "Ja bez tebe ne mogu da živim" od svog prijatelja i kolege biranim riječima oprostio se Dražen Žerić Žera frontmen Crvene jabuke.

"Naš Halid je želio da se volimo, ljubimo, grlimo i poštujemo. Bio je naš vodić, babo i tata… Hvala mu za sve", rekao je Žera sa kojim je Halid sarađivao na više projekata.

Pjesmom "Put me zove moram poći" završen je veličanstven skup u čast Halida Bešlića u Sarajevu na kojem je prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova bilo prisutno više od 20.000 ljudi.

"Na okupljanju u znak sjećanja na Halida Bešlića, ispred Vječne vatre u Sarajevu, okupilo se više od 20 hiljada građana. Skup je završen u 18.30 sati i protekao je u sigurnom okruženju", saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Na platou Skenderija već 8. oktobra Sarajlije su prvim okupljanjem odale počast Halidu Bešliću.

Komemoracija i posljednji ispraćaj egendarnom velikanu Halidu Bešliću, biće održana u ponedjeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 11 sati.

Istog dana dženaza će biti klanjana u 13 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti ukopan na gradskom groblju Bare.

