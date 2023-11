Ivana Banfić otkrila zašto je sjaj reflektora zamijenila životom na selu

Pjevačica Ivana Banfić godinama je u medijskoj ilegali, a sada je konačno otkrila zbog čega je odlučila da napusti binu i sreću potraži u mirnom životu na selu.

Ivanino pojavljivanje pred publikom izazvalo je oduševljenje, jer je dugo nije bilo u javnosti.

Pjevačica se odavno povukla sa scene, a zatim otišla na selo o čemu je javno progovorila. Kako je ispričala, sada više voli da farba ogradu, nego da ide kod psihoterapeuta.

"Imala sam dosta vremena da se posvetim normalnim ljudskim aktivnostima. Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim upoznati normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Bilo je teško krenuti od nule. Željela sam da se družim sa prijateljima, da idem na more… Svega toga sam se odrekla kada sam se posvetila muzici. Kada sam odlučila da se povučem pitala sam svoje srce, jer to je jedini pravi osećaj, a ja uvijek pratim svoje srce… Rodila sam svog sina koji sada ima 14 godina, a da se nisam povukla, možda ga ne bih rodila", iskreno je za medije rekla Banfićeva.

Ivana je naglasila da njen sin ne želi da bude dio javnog svijeta.

"Moj sin ne želi da bude dio medija. Predivno je dijete, voli da kuva. Želi da bude šef. Presrećna sam što se neće baviti muzikom. Kod mene su svi muzičari u porodici, a on je prekinuo taj niz. On kuva, lovi ribe…", rekla je Ivana.

On je odlučila i da promijeni svoj život iz korjena i sada živi na selu.

"To je bila odluka mog supruga i mene. Osjetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cijepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gdje god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvjezdica podjednako isto. Željela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me vidjeli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me vidjeli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umjesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni", ispričala je pjevačica i prisjetila se svog estradnog početka i koliko joj je bilo teško.

"Rekla sam ne nekim menadžerima i producentima, bilo je tu mnogo ponuda kako bih ja trebala da radim i pjevam. Htjeli su napraviti biznis od mene, ali ja tako nisam željela. Naišla sam na mnogo zatvorenih vrata. Kada sam snimila prvi album, sve je krenulo iz diskoteka, jer na televiziji nisu željeli da me puste. Kada je to tako krenulo, čuli su neki ljudi sa radija, pa su pustili, a onda je došlo i do televizije", rekla je pjevačica iz Hrvatske.

