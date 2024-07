Ivana Knol opet glavna atrakcija (FOTO)

​Iako je javnosti najpoznatija kao strastvena navijačica, Ivana Knol je i DJ te je bila jedna od izvođača na prvoj večeri 10. Ultra Europe festivala u Splitu.

A za svoj debitantski nastup na Ultri pripremila je izdanje u kojem zasigurno nije prošla neopaženo.

Ivana je za ovu prigodu odabrala pripijeni kombinezon koji otkriva više nego što pokriva, jer je većim dijelom proziran. Izdanjem se pohvalila i na Instagramu, gdje su je pratioci obasuli komplimentima i poželjeli joj sreću na nastupu.

"Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema muzici se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend, postala najpraćeniji influenser u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-isanje”, kazala je Knol za "Dalmatinski portal", a prenio je "CDM".

