Ivana Selakov o sukobu sa Acom Lukasom: Krivo mi je, ali nije do mene

PJevačica Ivana Selakov svoju popularnost stekla je prije više od deceniju, a pored brojnih hitova najviše se izdvajaju dueti koje je snimila sa Acom Lukasom - s kojim više ne razgovara.

Pjevač Aca Lukas i njegov tim prije nekoliko godina zaratili su sa Ivanom zbog duetske pjesme “Svatovi“, koja je uklonjena sa You ube nakon samo dvadeset četiri sata.

Ivana kaže da joj je žao što je došlo do prekida prijateljstva, ali i saradnje jer je ovo trebao da bude njihov treći duet.

“Nije bilo tužbe, nema tu tužbe. Nismo ni u kakvim odnosima, nažalost. Krivo mi je jer smo imali fenomenalnu saradnju sto godina. Logično je da mi je krivo, ali opet kažem, nije do mene”, iskrena je bila Ivana za "Blic".

Pomenula je i Pesmu za Evroviziju i otkrila da je njen favorit bila Breskvica.

“Podržala sam je. Imala je interesantnu pesmu koja predstavlja taj naš melos. Ona ima takvu boju glasa, etno prizvuk i u drugim pesmama. Nisam upućena zašto bi devojka dobila osudu, što da bežimo od sebe? Nemam pojma, jel zato što peva pesmu koja je drugačija od pesama koje se očekuju, pa to može da bude samo plus”, rekla je Ivana koja ipak sebe ne vidi na ovom takmičenju.

“Ne bih se prijavila zato sam ja fazon “pesma i pevanje”, a to je šou gde se traži sve ostalo. Traži se da budeš što luđi, da imaš što luđi kostim, nastup, bukvalno kao da žongliraš i mislim da je to okej, ali nisam za to. Volim da gledam, ali nisam taj fazon, više sam za starinski fazon pevanja lepih pesama”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.