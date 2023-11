Jami o nadimku koji joj je dao Žarko Laušević: Nisam razumela čemu to

Pjevačica Jasna Milenković Jami nedavno je ispričala kako je dobila svoj prepoznatljivi nadimak.

Smislio ga je ni manje ni više nego veliki glumac koji nas je nažalost nedavno napustio, Žarko Laušević, a evo kako se to desilo.

"To se deslio u pozorišu. Dobila sam ponudu da igram u kabaru Laneta Gutovića kojeg zaista obožavam i tu sam ga upoznala. Mi smo tako komunicirali i on je počeo da me zove Jami. To mi je u početku smetali, jer nisam razumela čemu to, međutim ostadoh ja Jami", rekla je pjevačica.

A kada je gostovala kod legendarnog Minimaksa on je u svom stilu na urbebesno duhovit način komentarisao njen nadimak:

"Sećam se da sam posle toga gostovala u emisiji kod pokojnog Minimaksa i on je komentarisao taj moj nadmak. Rekao je: „Pa dobro Jasna Milenković, prva dva slova imena JA, prva dva prezimena MI, dakle JAMI. Dobro si prošla, zamisli da se zoveš DUšanka PEtrović?!"

Podsjetimo, Jami je nedavno izjavila kako je jdan uticajni političar slao avion po nju:

"Ja sam bila jedna od najpopularnijih pevačica u zemlji. On u tom momentu doživljava političko uzletanje koje nije moglo da se zaustavi. Ako je hladno vreme i sneg, ne mogu ja kolima za Podgoricu. On je zato slao helikopter i mali avion po mene. Veoma lako sam i brzo stizala na dešavanja koja su tamo bila. Ja kad dođem tamo oni kažu: ‘Evo ga, stigao je naš dragulj’. Jednostavno, ja sam bila njihova miljenica neko ko je apsolutno mogao da zadovolji njihov ukus, pogotovo pevački", prenosi Kurir.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.