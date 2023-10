Jana Todorović: Žao mi je što imam samo jedno dete

Jedna od najtraženijih pjevačica Jana Todorović uživa u braku sa suprugom Ivanom sa kojim ima kćerku, a sada je otvorila dušu o porodici i majčinstvu.

Iako sada uživa u svojoj karijeri i luksuzu koji može da priušti, put do toga nije bio lak zbog čega danas cijeni sve što ima, međutim ima i jednu neostvarenu želju o kojoj je sada po prvi put progovorila.

"Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka po drugi put. Imam jednu lepoticu, jednu jedinicu i žao mi je što sam ostala na jednom detetu", rekla je ona u jednoj tv emisiji.

Ona je istakla i da materijalno bogatstvo koje posjeduje njena porodica, za nju nema naročitu vrijednost.

"Dvadest pet godina sam u srećnom braku. Svašata se pričalo i pisalo, ali ja imam veliku podršku svog supruga i svog deteta. Ne dotiče me to što se piše. Lepo je kada čovek može sebi da priušti sve što mu je potrebno, ali mi to nije na prvom mestu u životu. Zaista sam prošla dosta toga, imala sam lepe i manje lepe životne trenutke i shvatila sam da je najbitnije zdravlje i zdravo okruženje, pozitivni ljudi. Kada sam preživela ovu tragediju shvatila sam da je najbitnija zdrava porodica, razumevanje i saosećajnost", istakla je za Grand.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.