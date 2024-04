Jana priprema spektakularnu proslavu kćerkinog 18. rođendana

Pjevačica Jana Todorović i njen suprug u pripremama su za veliko slavlje koje će organizovati za ćerku Kristinu Džulijen, kada će se ona krstiti i proslaviti 18. rođendan. Pjevačica ističe da joj je na prvom mjestu da njena nasljednica bude zadovoljna.

“Za koji mjesec pripremamo se za slavlje. Krstimo našu ćerku, puni 18 godina, tako da nam je to u ovom momentu najbitnije. Želimo da sve bude kako treba, prvenstveno želimo da ona bude zadovoljna i svi ljudi koji će biti pozvani”, rekla je Jana, prenosi Pink.rs.

Jana ne krije sreću i uzbuđenje zbog ćerke i priznaje da je zahvalna Bogu što je baš njoj podario takvo dijete. Jana tvrdi da je njena ćerka talentovana za muziku, ali i da ne vjeruje da će se time baviti.

“Od mene je nasledila to da voli narodnu muziku, voli sve one pevače uz koje sam i ja rasla. To mi je nekako najdraže, kad čujem da moje dete sluša Milančeta Radosavljevića, Šemsu Suljaković, Savu Radusinovića, sve te stare pevače, ozbiljne legende. Krv nije voda, nikad se ne zna, možda će i ona jednog dana da propeva, ali videćemo. Ranije je znala da zapeva nešto kada je izvedem na scenu, ali ne vidi sebe u tom poslu”, istakla je pjevačica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.