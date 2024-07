Jelena Rozga: Više nisam solo igračica

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga je u izjavi za domaće medije otkrila da je konačno srećna u ljubavi.

Jelena je nedavno snimila novi singl pod nazivom "Lavica", a kako je rekla za "Blic", pjesma je osvojila srca mnogih pripadnica nježnijeg pola.

"Vjerovala sam u uspjeh pjesme 'Lavica'. Nismo baš mjesecima razmišljali kakvu ćemo pjesmu da uradimo jer Huljići nisu znali da imam želju da se pojavim na Melodijama Jadrana. To je festival koji se dešava u Splitu. Samo sam nazvala Tončija i rekla mu: 'Ja bih da idem na festival'. Odmah me pitao 'sa kojom pjesmom', rekla sam mu: 'Pa, sa tvojom'. Otišla sam na put, imala sam radni vikend i za tri dana su napisali pjesmu. Kada sam pročitala tekst rekla sam -'to je to'. Malo sam odmorila glasne žice, ušla u studio i pjesma je nastala nikad brže. Mislim da su se mnoge žene pronašle u njoj. Nazivaju je nasljednicom 'Bižuterije'. Volim ovu pjesmu, vjerujem u nju, cijeli region je pjeva i ja sam presrećna", rekla je Rozga, prenosi B92.

Pjevačica je ovom prilikom otkrila i kakva je "kada siđe sa bine".

"Jelena privatno je mirna. Na bini sam energična, sto na sat. E, sada, sve ono što sam na bini - privatno nisam. Jako sam mirna, puno odmaram, nikad se ne derem. Volim da finim, mirnim razgovorima rješavam probleme".

Iako rijetko kada govori o ljubavnom životu, sada je odlučila da je vrijeme da progovori.

"Više nisam solo igračica", rekla je kratko i jasno, ali nije otkrila identitet muškarca koji joj je "ukrao" srce.

