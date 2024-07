Jelena Vučković otkrila u kakvom je odnosu sa majkom

Pjevačica Jelena Vučković koja je nedavno privukla pažnju javnosti, nakon što je ispričala tešku priču o svom odrastanju u selu, sa bakom, bez majke Goce Božinovske i oca, sada je sliku privatnih poruka koje je razmjenjivala sa majkom.

Poslije svega, ono o čemu je počelo najviše da se spekuliše, jeste njen odnos sa majkom, koji, izgleda i nije baš najbolji.

No, poslije niza skrivenih poruka u kojima je izražavala svoje emocije zbog loših odnosa, nije precizirala da je u pitanju odnos sa majkom, Jelena je izenenadila korisnike mreža.

Jelena je objavila skrinšot privatnog četa u kojem razmjenjuje poruke sa svojom Gocom Božinovskom.

Naime, Jeleni je Goci poslala video, nakon čega joj se ona požalila.

"Mama je u pravu", napisala je Jelena uz emotikone smajlića koji plaču od smijeha.

Podjsetimo, pjevačica je u emisiji "Grand magazine" rekla da svoju baku smatra majkom, budući da je sama odgajala, a dotakla se i traumatičnog događaja u detinjstvu.

"Najbolniji trenutak u životu mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Kaže meni moja Gordana: “ Pa ja sam tvoja majka“, ja kažem da znam, ali tri meseca nije malo, kao beba sam došla da živim sa mojom bakom. Teško mi je bilo prihvatanje mojih roditelja, niko me nije razumeo, čini mi se da me ni dan danas ne razumeju po pitanju svega. Verovatno sam se zato malo i povukla, imam neki svoj svet, teške su to stvari", rekla je pjevačica i dodala:

"Bilo je dana kada mi je trebala zaštita. Nisam baš bila sigurna, uh ne bih dalje… Sada bih znala šta je trebalo da uradim, a kao dete nisam znala. Imala sam strah da kažem ako da mi je neka osoba uradila nešto ili učinila. Imala sam situacije koje nisu bile ni malo dobre. Bilo je dosta suza, straha, bežanja".

