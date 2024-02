Josipa Lisac: To nisu moje riječi, povrijedili ste mene i mladu Aleksandru

Pjevačica Josipa Lisac na društvenim mrežama reagovala je na medijske natpise o navodnim izjavama koje je izrekla o Aleksandri Prijović.

Podsjetimo, muzička diva nedavno je održala koncert u Domu sportova u Zagrebu, a na TikToku je osvanuo video u kojem govori da njoj u Areni Zagreb "nije mjesto", što su mnogi povezali s koncertima izvođača narodne muzike koji pune Arenu, poput Aleksandre Prijović.

"Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović... To nisu moje riječi.. Te riječi su izmišljene... One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude! Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo! Povrijedili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru! Povrijedili ste ljude. Zašto?" napisala je Josipa.

