Kaja Ostojić odbila da snimi duet koji danas broji milionske preglede

Pjevači kažu da je najteže "ubosti" hit, a to je na svojoj koži osetila i popularna pjevačica Kaja Ostojić koja za sebe tvrdi da je majstor za izbjegavanje hitova.

Poput brojnih kole ga i ona je mnogo puta odbila da snimi neku pjesmu zbog čega se kasnije pokajala.

"Uslovno rečeno odbila, bolje rečeno bila sam neodlučna. Jednostavno nemam uvo za hit, tako da sam jednom prilikom ignorisala pesmu 'Slučajnost' koju su otpevali Rasta i Ana Nikolić", otkrila je Kaja, a potom se našalila na svoj račun:

"Naravno, ko zna šta sam još odbila! (smeh) Tako da, ja sam majstor za izbegavanje hitova!", navela je ona, prenosi Grand.rs.

Podsjetimo, svojevremeno je Kaja Ostojić trebala da postane dio čuvene grupe Đoganii čemu je nedavno govorila za Grand.

"To se godinama piše i to je interesantno! Ma ja sam tad imala 17 godina, šta sam ja tada znala. Zapravo ja sam bila u jednoj emisiji i tražili su mi da izaberem neko od tri pitanja i da dam zanimljiv odgovor. I pitanje je glasilo 'Da li ti je krivo što je Vesna sad pevačica u grupi Đogani?' i onda sam ja u jednom trenutku bubnula onako, da budem duhovita i meni je čak bilo smešno. Rekla sam 'Krivo mi je što se nisam udala za Đoleta, bar bi neko umeo da me stavi na pravi put (smeh)' Našalila sam se time i na svoj račun",- objasnila je Kaja, a Đoletova doskočila nasmijala je sve u studiju:

"Bila si ti opasnica! Ma opasna si bila", kazao je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.