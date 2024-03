Kako je Boban Rajović postao Piroman

Hrvatski pjevač i tekstopisac Darus Despot nedavno je gostovao u emisiji "Ispovijest" autora i voditelja Nemanje Vasiljevića, a prisjetio se perioda devedesetih kada je započeo karijeru kao tekstopisac i otkrio da je on zaslužan za prvi hit Bobana Rajovića.

Riječ je o pjesmi "Piroman".

"Boban je došao iz Danske, snimio je cijeli album i njegova urednica izdanja mi je rekla da njemu treba nešto brže. Sjedili smo u jednom kafiću Kobac, Kon i dolazi on sa Ljiljanom Jevremović, ona je pisala mega hitove tada. Tada je izgorio studio jednog popularnog šoua, a po novinama su pisali da li je to slučajno izgorjeli ili je neki piroman podmetnuo požar", naveo je on i dodao:

"I meni je bilo u glavi - zamisli piromana koji pali ženska srca i pjesma je nastala tu za stolom u kafiću. Boban mi je rekao da je plakate Boban Rajović morao da preštampa i piše Boban Piroman jer su ljudi tražili Bobana Piromana."

(Nova rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.