Kako je Melina govorila prije godinu dana o ljubavi sa Harisom Džinovićem

Haris i Melina Džinović donijeli su odluku da se razvedu nakon 22 godine braka iz kojeg su dobili dvoje djece.

Njih dvoje vjenčali su se prije desetak godina, iako su tada već uveliko imali djecu. Međutim, vjenčanje im nije bilo prioritet. Ona je u emisiji "Goca show" prošle godine govorila o braku i tom prilikom istakla da papir između dvoje ljudi ne mijenja ništa.

"Mi smo sve cap, cap, cap. I za moj karakter je to najbolje. Fenomenalno je što je bilo jedno dete za drugim, sve se tako lepo složilo, kako treba da bude. Hari je uvek govorio: 'Neće meni čiko u opštini reći sad sam ja venčam, ja ću reći kad sam ja venčan'. I to je kod njega bilo tako, ja sam malo bila zbunjena, ali nije mi bilo ni nelogično, brzo je došla trudnoća i rekoh hajde, nema veze. I sve kao sad ćemo, sad ćemo, ali život ide. Kad se odlučite da ste venčani, vi ste venčani. Mi smo od prvog dana živeli, ja sam od prvog dana koristila to prezime i to mi je tako bilo prirodno. Prezivala sam se Galić. Ja sam to prezime osećala kao svoje. I opet na kraju to potpisivanje, osim te žurke, nije značilo nikakvu promenu u našim životima", pričala je Melina i dodala:

"Ja volim tradiciju, praznike, venčanja, sve je to divno, ali mi smo dokaz za to da to ne mora da bude po tom vremenskom planu. Ne mora da bude i nikada, a može da bude sve kako treba da bude."

Na pitanje Goce Tržan da li neke žene žele da se "osiguraju" kada potpišu papir za sklapanje braka.

"Nekim ženama bi smetalo da se ne venčaju odmah. Ne znam čemu to, to nije nikakva sigurnost. To ne znači ništa. Potpisan brak je samo problem u slučaju razvoda. Kako se treba živeti, ako se ne živi u braku? Potpis je glupost. Ja sam u ovoj nedelji potpisala 900 stvari i da sam potpisala brak, bilo bi mi samo jedna stvar u tih 900 stvari. Šta taj potpis znači, osim formalnog čina gde sam ja otišla i zamenila te dokumente i to prezime? Šta? Ljudi veruju u maler, peh?", smatra modna kreatorka.

"Da li ljubav nestane kada se papir potpiše?", glasilo je pitanje za Melinu, te se ona tada dotakla potencijalnog razvoda od Harisa.

"Mnogi bi voleli da ljubav nestane samo potpisom. Ljubav ne može da upropasti, niti da održi nikakav potpis, to je samo između dvoje ljudi. To je neka energija koja dok traje, traje... Svi u najvećoj zaljubljenosti svašta obećavamo. Ljude ne treba držati kao taoce zato što su nešto potpisali, ja to ne bih nikad uradila. Ja mislim da mi kaže da hoće razvod ne bih preživela, ne bih stigla da reagujem od šoka. Ne razmišljam o tim stvarima", poručila je ona, prenosi "Blic".

