Kako su Viki i Taške pomogli Bobanu Rajoviću

Viki Miljković i njen suprug Taške iako ne vole to da eksponiraju, poznati su kao ljudi velikog srca koji su pomogli mnogim kolegama kada je to bilo potrebno.

Kao što je obećala kada je prije dvije godine odnio pobjedu u "Zvezdama Granda", Viki i dalje brine o karijeri mladog Nermina Handžića, međutim malo ko zna da je prije mnogo godina uticala na razvoj karijere Bobana Rajovića.

Rajović je nedavno otkrio da su mu Viki i Taške bili velika podrška od samog početka, ali i vetar u leđa da uopšte krene muzičkim putem.

"Pojavili su se Viki i Taške tada, ona je bila već aktuelna i to dobro, imala je pesmu 'Koka Kola'. Posle toga je imala još dosta albuma, ne mogu sada da se setim", počinje on i otkriva kako su njih dvoje reagovali kada su ga prvi put čuli: "Ja sam se tada latio mikrofona, oni su me odmah podržali. Taške mi je tada rekao 'Momak zašto ti ne kreneš nesto'. To je bio veliki podstrek za mene i malo sam se ohrabrio da nastavim dalje".

(Grand)

