Karleuša: Desingericu bih šamarala, svidelo bi mu se

​Pjevačica Jelena Karleuša nema problem da kaže šta misli o kolegama sa javne scene, pa ni da oplete po onima koji je spomenu u negativnom kontekstu.

Ne plaši se ni reakcija svojih kolega, ni da će se neko naljutiti, ali isto tako zna i da pohvali kada to neko zaslužuje.

Ovoga puta prokomentarisala je Dragomira Despića Desingericu, poznatog kao nekog ko ima neobične performanse na svojim nastupima.

Dok se neki zgražavaju zbog toga što reper patikom udara publiku u glavu, Jelena kaže da je on jedan od rijetkih koji joj je privukao pažnju.

"Mislim da bih ja njega šamarala i da bi se to njemu svidelo. Publika bi bila u transu. Taj dečko jedini ima energiju koja eventualno može da parira. On mora sada da nađe sledeći korak . To je nešto što ja tražim od izvođača, da ima vulkansku energiju . Ne volim slinave i mlake ljude" rekla je pjevačica o Despiću.

"Mala od skandala" je potom kritikovala mlade izvođače, a prvi na spisku je bio Mihajlo Veruović - Vojaž.

"Vojaž je najveći fan moja dva albuma i verovatno sluša na "repeat". Ja znam da su ovde bili razni likovi likovi koji su lupali gluoposti. Imamo tu i dril, trep i rep i onda dođe neko ko pokušava time da se bavi i kaže da to nije njegov "cup of tea" (šoljica čaja, prim.prev.)" rekla je Jelena, aludirajući na Editu koja je bila na njenom koncertu u Beogradu na vodi, a potom i oplela po njenim albumima.

Nadovezala se:

"Skupo, mnogo truda, mnogo rada. Mnogo ljudi je krvavo radilo da ovo ovako zvuči. Neki klinac koji je uložio 200 evra, u nekoj sobici snimio glupost. U ovom poslu je bitna samo jedna stvar, a to je da se ne zameraš sa mnom" rekla je ona za podkast na "WTF" radiju, prenosi "Telegraf".

