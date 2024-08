Keba otkrio kako je dobio nadimak

“Iza svakog ugla vreba Dragan Kojić Keba”, kaže popularna fraza kojom pjevač voli da se šali, a da li ste se nekada zapitali koje je pravo značenje pjevačevog nadimka.

Mnoge javne ličnosti, poznate su po umjetničkim imenima kojima se predstavljaju u javnosti. I dok neki vješto pokušavaju da sakriju svoja prava imena i prezimena, neki koriste nadimke čije je porijeklo manje pozato javnosti.

Jasno je da nije izvedenica od imena, niti prezimena, a Kojić je svojevremno i objasnio o čemu zapravo radi.

“Moj nadimak Keba znači „sablja“. To znači da sam nežan i britak. Nisam incidentan tip, kako mogu da budem, ja pevam”, ispričao je sveojevremeno Keba.

Keba je nedavno otkrio i čime bi se bavio da nije muzičar.

“I da se ne bavim ovom profesijom, da nisam taj što jesam, Bog me je odredio da budem to i to sam od kako znam za sebe i tako će uvek da bude. Da se ne bavim ovom profesijom, da sam doktor što sam voleo da budem, ali na neki način sam doktor za dušu što se muzike tiče ili profesor, to sam isto maštao da budem. Maštao sam da budem vozač lokomotive, voza, svašta nešto”, rekao je Kojić.

