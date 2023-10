Keba otkrio koja mu je omiljena Tomina pjesma

Pjevač Dragan Kojić Keba kao mlad pjevač upoznao je legendarnog Tomu Zdravkovića.

Dragan je bio jedan od brojnih ličnosti koje su prisustvovale otkrivanju spomenika Tomi na Skadarliji.

Tada je otkrio kakve ga uspomene vežu za pjevača i šta mu je ostalo u sjećanju:

"Imao sam sreću da ga uživo sretnem samo jednom u životu. Bilo je to neke tri godine pre nego što se razboleo. Nikada neću zaboraviti njegov kompliment koji mi i danas odzvanja u ušima. Tad je bilo popularno pevati na vašarima. Ja sam bio uvodni pevač na šabačkom vašaru i on je došao i ishvalio me", priča Keba.

Kojić rado i danas pjeva Tomine pjesme, a omiljena mu je "Kad se voli što se rastaje."

"Uvek sam pevao njegove pesme i imam ih i dan danas na repertoaru. Jedna od najomiljenijih mi je "Kad se voli što se rastaje."

Kada je u pitanju Tomino djelo, Dragan misli da je publika ta koja sudi, ocjenjuje:

"Suvišno je bilo šta reći. Publika daje najbolji sud. Ovde prolaze ljudi pa stanu i pevaju i plaču. Njegove pesme se i dan danas pevaju."

(Nportal.rs)