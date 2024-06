Kijanu Rivs stigao u Srbiju: Pogledajte njegovu listu zahtjeva

Jedan od najpoznatijih ali i najvoljenijih Holivudskih glumaca, Kijanu Rivs, stigao je stigao je u Srbiju, tačnije, u Kragujevac.

Kao što je i poznato, Kijanu Rivs će nastupati kao bas gitarista benda "Dogstar" na "Arsenal festu".

I ptice na grani znaju da je i koliko Kijanu Rivs skroman, što je potvrdila i Maja Cvetković, organizatorka festa, za emisiju "Eksploziv", te ispričala koje je sve "zahtjeve" imao poznati glumac, prenosi B92.

"Mislim da je ovo jedan od skromnijih rajdera koje sam ja lično pročitala. Uglavnom, ono što je prva stavka jeste da je sve čisto, da li je to čist led, čist toalet ili čista soba, to im je najvažnije. Zanimljivo je da on, za razliku od nekih rok bendova, traži bezalkoholno pivo i hladan sake, što je japansko piće i nije uobičajeno da se nađe u rajderu. Voće i sve ostalo, osim kokosove vode, koja je već postala standard u rajderima, može da se nađe u prodaji ovde. Sve ostalo je i više nego običan rajder, više nego skroman. Da su tu čisti peškiri", istakla je ona a zatim dodala:

"Jednu veću stavku čini sekjuriti. Svestan je da tu mora da ide nekoliko prstenova, što njegovih ljudi, što lokalaca."

