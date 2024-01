Ko će da zamijeni Sanju Kužet?

Voditeljka "Zvezda Granda" Sanja Kužet je u drugom stanju, zbog čega je otišla na trudničko bolovanje.

Čim se ova vijest pročula u javnosti, ljubitelji emisije pitali su se ko bi mogao da dođe na njeno mjesto.

U medijima se šuškalo da će nova voditeljka "Zvezda Granda" biti Bojana Lazić, ali čelnici "Granda" to nisu potvrdili.

Mnogi očekuju da će Saša Popović da vrati Sanju Ćulibrk, koja je svojevremeno mijenjala Sanju Kužet kada je bila u drugom stanju, ali se niko iz Granda do sad nije oglasio.

Sanja je nedavno za Grand govorila o učešću u najgledanijem šou programa.

"Naravno da se sećam tog divnog perioda. Iako je prošlo, sada već šest godina, to iskustvo se ne zaboravlja. Kao juče se sećam poziva direktora Grand televizije Gorana Šljivića, ali i moje reakcije kada me je pitao da ja vodim „Zvezde Granda“. „Molim, šta ću vam ja?!“, sećam se da sam mu to odgovorila, onako na prvu loptu. Zaista sam bila šokirana, ali i prijatno iznenađena. Bila sam svesna da dobro radim svoj posao, ali voditi najgledaniji muzički program u regionu nije mala stvar", prisjetila se Ćulibrkova za Grand i dodala:

"Velika čast i zadovoljstvo mi je bilo što su odabrali baš mene. Nedavno mi je Saša Popović rekao da me izuzetno uvažava i ceni kao voditelja, šta više reći (smijeh)!"

I dalje se spekuliše ko će biti novi voditelj koji će zamijeniti Sanju i zajedno sa Vojom Nedeljkovićem voditi najgledaniji šou.

