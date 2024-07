Ko je Sarajlija za kojim su Srbi poludjeli

Sajfer je svakako jedan od najbrže rastućih izvođača današnjice koji je uspio da osvoji srca mnogih Balkanaca.

Počeo je u Sarajevu, a o njegovom uspjehu sada bruje sve zemlje regiona, ali i šire.

On je sada nastupao i na Music Week-u u Beogradu, a ljudi su ga odlično prihvatili i reakcije su pozitivne.

Reper iz Sarajeva je za portal Espreso otkrio kako je zadovoljan svoji nastupom na MW.

“S obzirom na to da mi je ovo prvi put, želja mi je bila da publika i organizatori budu zadovoljni, a oduševljen sam kako je publika reagovala na mene”, rekao je on.

Neki izvođači su tokom nastupa doživjeli to da publika baca flaše na njih. Sajfer nije bio jedan od njih, a sada je otkrio šta misli o tom potezu publike.

“Mislim da je vrijeđanje publike, koja je tu zbog tebe, totalni idiotizam. Festival je, popije se, ponese te atmosfera. Toliko hiljada ljudi ima, jasno je da se mora nešto desiti. Razumijem da to izazove afekt kod nekih, ali moraš biti glup da ne vidiš da je tu mlađa publika i ne vjerujem da je to zla namjera već želja za kontaktom. Svakako na nas muške neka bacaju, mi smo izdržljivi, ali bi trebalo paziti koleginice i taj nježniji dio scene”, rekao je on pa otkrio da je njegova supruga Lela odradila ogroman dio posla:

“Lela je sve odradila, a ja sam se samo pojavio. Od dogovora, koreografije, plesača, garderobe... Ja sam lijen, ne bih ti ni mogao smišljati sve to”.

Sajfer je otkrio i čiji nastup je njega oduvao na MW.

“Cunami i Inas su imali prejaku energiju, a Teodora je obilježila noć”.

Reper je otkrio i sa kojim izvođačima bi želio duet u budućnosti.

“Elena Kitić, Teodora, a sa Koronom i Rimskim bih svaki dan snimao pjesme, poklapamo se”, izjavio je za Espreso pa ekskluzivno otkrio koliko je koštao njegov nastup:

“Ako ubrajamo kajlu, stajling je koštao oko 15.000 evra, a i u sam nastup je previše uloženo s obzirom da sam ja kompletnu ekipu 25 ljudi za koreografiju vodio iz Sarajeva. Nama je to veća organizacija i trošak nego drugim izvođačima koji su lokalci, ali vrijedilo je. Sljedeće godine se nadam još većem spektaklu”, rekao je za kraj.

