Ko je harmonikaš kojeg Žika Jakšić želi da oženi Radom Manojlović

Voditelj i producent Žika Jakšić sinoć je u emisiji “Nikad nije kasno“ ponovo preuzeo ulogu provodadžije, pa je pokušao da spoji pjevačicu Radu Manojlović i harmonikaša Bojana Radičevića Bokšu.

Inače, Bokša je hamonikaš okrestra “Nikad nije kasno“.

Rođen je u Aleksandrovcu, a talenat za muziku nalijedio je od oca koji je bio jedan od najpoznatijih harmonikaša u Župi.

Takođe, njegov otac bio je veliki prijatelj sa Žikom Jakšićem, a Bojan je svojevremeno o tome govorio.

“Moj otac je u to vreme svirao u Župi, imao je svoj orkestar koji je to vreme bio najpopularniji u okrugu. Žika je u to vreme svirao rok muziku. Moj otac ga je pozvao da sviraju ispraćaj u vojsku. Iako je Žika svirao neku drugu vrstu muzike, veliki talenat i muzikalnost su mu omogućili da se brzo prilagodi repertoaru. Svirao je nekoliko godina u njegovom okrestru. Milenko, Žika, Vlada, Beca i Pintar bili su čuveni „Župski dečaci“. I dan danas su veliki drugari i prijatelji”, rekao je Bojan za Grand i dodao:

“Žiku znam od malih nogu. On i Ćira fenomenalno su tada svirali u Nemačkoj u grupi „Ritam srca“. Kada dođu iz Nemačke obavezno mom bratu i meni donesu igračke. Sreća, radost”.

Iako se u medijima dugo šuška da Rada ima novog dečka sa kojim je već neko vrijeme u vezi i kog su paparaci nekoliko puta uhvatili sa njom, očigledno joj je i ova Žikina šala u emisiji prijala.

Žikino provodadžisanje izazvalo je lavinu smijeha kako kod publike u studiju, tako i kod gledalaca kraj malih ekrana, a Rada i Bokša nisu ovu njenovu šalu shvatili kao provokaciju, već samo kao zabavu.

