Ko je momak koji je presudio vezi Rade Manojlović?

Ljubavni život pjevačice Rade Manojlović godinama intrigira javnost.

Pjevačica Rada Manojlovićn nakon veze sa kolegom Milanom Stankovićem, započela je novu romasu sa košarkaškim agentom Momirom Gajićem.

Njihova veza privlačila je ogromnu pažnju, pa se u medijima često pisalo o njihovom odnosu. U početku su svoju ljubav držali u tajnosti, a onda je Momir počeo da se pojavljuje na Radinim nastupima, kada se saznalo o njihovoj vezi.

Naime, Rada je svojevremeno sama priznala da je zbog Momira Gajića, ostavila pjevača Milana Stankovića, sa kojim je tada bila u vezi, jer se zaljubila.

I dok Momir nije želio da daje izjave o njihovom odnosu, a Rada je uvijek isticala da je srećna i da želi da se vjenča za sportskog biznismena.

Kada su posle tri godine raskinuli vezu, brojni nepozani detalji su isplivali na površinu. Tako je u prvoj ispovijesti nakon raskida Momir poručio: “Rada je dokaz da ne treba biti sa pjevačicom”, piše „Blic„.

„Sa bivšim dečkom raskinula sam prije pet i po mjeseci i ne bih mu dodatno poklanjala pažnju. Za mene je mrtav. Na tu priču bih stavila tačku, a on će ostati poznat kao ‘bivši dečko Rade Manojlović”, izjavila je tada pjevačica, prenosi pomenuti portal, a onda je dodala:

„Pored moje karijere, smetala nam je i daljina. U vezi je bilo i prelijepih trenutaka, ali i daljina je učinila svoje. On živi i radi u Americi, a ja u Srbiji. Neko vrijeme smo uspijevali da uskladimo obaveze i viđamo se, ali česta razdvojenost je presudila.“

„Moj tata i on su imali sasvim normalan i korektan odnos, i vjerujem da je moj tata, isto kao i moj bivši dečko, malo manipulisan. Tri godine smo bili zajedno i sve što sam imala da kažem o njemu već je rečeno. Nije nam išlo najbolje u poslednje vrijeme. I on i ja dali smo sve od sebe. Ali ne vrijedi, kad ne ide, ne ide“, pričala je tada Rada.

Kada je u pitanju kraj veze sa Milanom Stankovićem i početak veze sa Momirom Gajićem, Rada je priznala da se zaljubila dok je bila u vezi.

„Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živjeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega, neću reći dijete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osjećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško, jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je… Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim“, ispričala je Rada, piše „Blic“ i nastavila:

„Ja sam znala šta će i da će tako da bude. Da, pa ne može sa pjevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan“, prenosi Borba.me.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.