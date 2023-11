Ko je partner Lane Jurčević s kojim je dobila dijete (VIDEO)

Pjevačica Lana Jurčević obradovala je svoje obožavaoce kada je otkrila da je u 39. godini trudna. Danas je rodila, a ime i pol djeteta još uvijek nisu poznati.

Ipak, jedno je sigurno, ljubavi ne nedostaje. Sudeći po reakciji Laninog partnera, Filipa Kratofila, kada je saznao da je pjevačica trudna, ne sumnjamo u sreću nakon današnje vijesti.

Pjevačica je uspješno sakrivala ko je njen partner od očiju javnosti, iako je možda razlog tome taj što Filip ne voli medijsku pažnju. Ipak, neke informacije na Laninom Instagramu možemo dobiti. Lana i Filip skupa su već 6 godina, a osim privatne sfere, dijele i poslovnu.

Naime, Lanin je partner od 2018. godine direktor firme La piel. Tako je pjevačica zadužena za kreativni dio, a Filip za onaj finansijski. Njegovi su roditelji vlasnici popularnog restorana na Sljemenu pa je Filip iz prve ruke mogao učiti o preduzetničkim vještinama.

"Ja sam grozna za financije. Znači, meni da date nešto da računam, preračunavam - ja bih već 20 puta bila u teškom bankrotu. Što se tiče kreative i tog stvaralačkog dijela i koncepta, točno znam koji sastojak, gdje, u kojoj količini, kako i na koji način", rekla je Lana za RTL Exkluziv.

Samozatajni partner bavi se digitalnim marketingom i, ono što je najvažnije, podrška je pjevačici u svemu.

"Mene trpit‘ nije lako, on je čovjek koji kad sam ja najnervoznija uspije me nasmijati, resetira me momentalno", prenio je Jutarnji list u maju ove godine. T

ada je pjevačica priznala da nikada nije bila od onih curica koja je sanjala da se uda, ali da bi htjela postati majka.

Filip ima brata blizanca, Antonija, koji, čini se, ima sličan ukus kada su djevojke u pitanju kao i njegov brat. Naime, Antonio ljubi takođe pjevačicu Jelenu Žnidarić, poznatiju kao Zsa Zsa, prenosi Showbuzz.

Ni taj par svoju intimu ne dijeli na društvenim mrežama pa im je i to zajedničko, prenosi Jutarnji.

