Krunisana Dragana Mirković (VIDEO)

Dragana Mirković je od prije nekoliko dana zvanično kraljica.

Na koncertu u Temerinu doživjela je ogromno iznenađenje.

Njen maleni fan nekako je našao način da na bini realizuje ceremoniju krunisanja.

Tako se odjednom stvorilo na bini sve što mu je bilo potrebno – od posebne stolice do krune, plašta…

Dragana je mogla samo da uživa i zatečeno posmatra šta se dešava, a odlučila je da simpatičan snimak objavi na svom Instagram profilu.

“Dragi moji, morala sam ovo da podijelim sa vama u posebnoj objavi. Snimak je sa koncerta u Temerinu i žao mi je što nemam kvalitetniji snimak, ali, bilo je takvo iznenađenje da niko od nas nije bio spreman na to. Naime, moj mali fan Srđan me je krunisao na sceni i to takvim riječima koje su mi, priznajem, natjerale suze od sreće. Hvala, Srđane, tebi i tvojoj porodici na ovoj nevjerovatnoj uspomeni”, pohvalila se nova kraljica, prenosi CdM.

