Ksenija Knežević otkrila da li uskoro staje na ludi kamen

Pjevačica Ksenija Knežević nakon kratkotrajne pauze se vratila na javnu scenu, a sada je otkrila je i da li planira uskoro da stane na ludi kamen.

Najavila je nove stvari, ali, kako kaže, na ludi kamen teško da će uskoro.

"Ne znam za ludi kamen, ali znam za album, to će biti neki fazon. Radimo kod Amidžića u studiju novi album. Jaka je konkurencija, mnogo mi se pojedine pesme sviđaju. Ko ne bi voleo da ode na Evrosong", rekla je Ksenija i dodala:

"Trudim se da ne budem toksična, da ja gledam njegov, pa da on gleda moj. Ne, ne! Ne gledam u telefon, uvek možeš naći nešto što ćeš pogrešno da protumačiš", rekla je Kneževićeva.

Podsjetimo, Ksenija se nakon pauze i napuštanja grupe vratila na javnu scenu. Ona je nedavno pričala koliko zarađuje sada.

"Sad ništa ne zarađujem, vidi se nemam šta da jedem, šalim se. Rekla sam sebi, koliko god glupo zvučalo, šta manifestujete to će da se desi, neću da se bavim samo muzikom, što se ne bih bavila i reklamama i kampanjama, nekim modelingom. Onda mi se javilo nekoliko agencija iz inostranstva i radim i to. Neću umreti od gladi. U jednom momentu su mi dosadile tezge, sve je isto, ponavlja se, a ja to ne mogu, tako da sam morala da stanem, da se odmorim i da se posvetim i nekim drugim stvarima umetnosti", rekla je ona nedavno, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.