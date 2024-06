Ksenija Knežević progovorila o slomovima u karijeri: Košta me zdravlja i živaca

Pjevačica Ksenija Knežević proslavila se kao članica grupe Hurricane, nakon čijeg razlaza je uplovila u solo karijeru.

Iako djeluje da joj karijera ide uzlaznom putanjom, pjevačica priznaje da je u nekoliko navrata željela da odustane od svega.

“Meni se to dešava s vremena na vreme. Padne, pitam se čemu ovo, kada se ja u biti tu ne snalazim. Okej, znam da pevam ali ne razumem kako to funkcioniše i ti ljudi u tom poslu nisu moji ljudi, ako da si autsajder, meni je to povezano sa emocijama. Normlani ljudi mogu da odvoje, košta me to živaca i zdravlja i stalnog odustajanja od sveg i vraćanja i bitno je okruženje”, rekla je i otkrila kako se bori sa takvim fazama:

“Kad znaš za šta si rođen šteta da ti propadne talenat jer to je poziv, to te proganja. Ja odustanem od svega, legnem u suzama i onda sanjam neki san i shvatim da je glupo da protraćiš talenat”, iskrena je pjevačica.

Podsjećamo, Ksenije je nedavno otkrila kako je dovela liniju do savršenstva:

“Na dijeti sam, imala sam one momente kada sam izgledala onako malo, a i stalno su me povezivali sa hranom pa mi je to malo preko glave. Iskreno! Smršala sam nekih 10 kilograma. Bilo je malo i zdravstveno zbog štitne, ali mi je prijalo. Imam nov način ishrane, nov način života, jedem salatu”, ispričala je Ksenija kroz smijeh i dodala:

“Dosadno je, ali bude ti lepo kada vidiš progres i sebe u ogledalu, kada ti ljudi kažu. Stvarno prija, osećaš se bolje, hoćeš da odeš i u emisiju i da snimiš spot. Valjda me je sve to inspirisalo, koliko god to pogrešno zvučalo. Žene smo, znate već kako je u ovom poslu”, zaključila je Ksenija za Grand.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.