Lepa Lukić progovorila o suprugovoj prevari: Ne praštam ništa

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić osvrnula se u jednoj emisiji na situaciju u kojoj je navodno uhvatila bivšeg supruga u krevetu sa ljubavnicom.

Proteklih dana pisalo se o tome kako je Lepa u mladosti uhvatila svog supruga u prevari.

Ona je, kako su prenijeli mediji najavila svom dragom put na deset dana, pa se vratila iste večeri i zatekla ga u njihovom krevetu sa ljubavnicom.

Lepa je sada odlučila da progovori o ovom skandalu.

"Ma to je pričao do pre 40 godina! Kada se to dosilo iste noći sam se okrenula i otišla. Ne praštam ja ništa! On je rekao "Sačekaj sutra" nisam želela, bukvalno sam se okrenula i otišla", ispričala je Lepa.

(GrandTV)

