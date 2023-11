Ljuba Perućica konačno otkrio razlog raskida sa Aleksandrom Prijović

U jeku vrtoglavog uspjeha Aleksandre Prijović, u medijima se često govori o njenoj vezi sa kolegom Ljubom Perućicom.

Iako je Ljuba nedavno istakao da su njih dvoje ostali u sjajnim odnosima, sada je odjeknula vijest da je razlog njihovog raskida bila Perućicina prevara što je pjevač demantovao.

"Pa ne, nije zbog toga, uopšte to nije bio razlog, nije to istina", istakao je Ljuba, a potom odgovorio na navode da je prevario sa komšinicom:

"Pa nije, nije, bilo je kasnije, bilo je tu nekih, jeste ona komšinica, ispostavilo se da je komšinica, ali to je bilo kasnije. Nije nama puklo zbog toga, puklo je zbog drugih stvari, ali to je bilo još pre deset godina i stvarno je glupo da se uopšte priča o tome i iskreno, to mi je tako glupa tema".

Ipak, kako i sam kaže, Prija je bila njegova mladalačka ljubav, a danas je srećno oženjen Katarinom s kojom je prијe nekoliko dana dobio sina prvenca.

"Imali smo 20 i neku godinu, znaš koliko je to davno bilo. Vezu nismo krivi. Posle te veze sa koleginicom više nisam bio, a verovatno i neću nikad više. Sreo sam svoju ženu, koja je žena kakva mi je trebala, kakvu sam ja želeo da imam, takvu imam pored sebe, ne mogu da opišem kakva je to žena. Mogao bih da pričam tri sata o tome kako me je osvojila, da napravim spisak. Uklapamo se savršeno, jedina osoba sa kojom bih bio 24/7", rekao je pјevač za Skandal.

Podsјetimo, Ljuba je nedavno za Grand pohvalio uspјeh koleginice i bivše dјevojke Aleksandre Prijović i otkrio da li je bio na nekom od koncerata u beogradskoj Areni.

"Nisam bio, ali moja supruga je imala veliku želju da odemo. Međutim, nije ni ona išla, pošto je u tom nekom stadijumu već poodmakle trudnoće, jer ima dana kada se oseća super, a opet i onih dana kada bi više ležala. Toga dana kada je htela da ode, nije se na žalost najbolje osećala pa je propustila njen koncert. Ja sam radio tih dana, pa nisam mogao da odem", otkrio je za Grand, a potom progovorio o njenom vrtoglavom uspјehu.

"Ja sam radio tih dana, pa nisam mogao da odem. Ali mi je jako drago. Nisam uopšte ni sumnjao da će uspeti. Mi smo to pričali još davno, ona je oduvek imala tu želju za Arenom i nisam uopšte sumnjao da će tako i biti. Mnogo mi je drago i čestitam joj što joj se želja ostvarila i mislim da će tek velike uspehe da pravi".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.