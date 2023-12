Ljuba Perućica otkrio kako se snalazi u ulozi oca

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina su se ostvarili u ulozi roditelja, a sada su progovorili o roditeljstvu.

Pjevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina nedavno su postali roditelji dječaka, kojem su dali ime Aleksej.

On je sada istakao da mu se ispunila najveća želja - da dobije dijete.

"Najveći san mi je bio da se ostvarim kao roditelj i to se dogodio. Sada su na sceni one slatke muke, ali moram da naglasim da je to jedna posebna emocija koju nikada u životu nisam osetio. Ja ne znam koliko puta dnevno svom detetu kažem da ga volim najviše na svetu. To je stvarno nešto neopisivo", rekao je novopečeni tata.

Ljuba i Katarina ne skrivaju koliko su srećni i često svoju radost dijele putem društvenih mreža.

"Uslišile su nam se želje i sve vreme koje imamo posvećujemo njemu. To je stvarno jedan fenomenalan osećaj", istakao je pjevač.

Euforija je razumljivo bila najveća u trenutku kada je novi član porodice Perućica stigao na svijet, a Ljuba je otkrio i koliko je majica pocijepano na slavlju koje je priredio kada je postao tata.

"Imao sam dvadesetak svojih majica, i još su mi kumovi i najbliži prijatelji doneli po još deset majica. Sve smo pocepali, ni jedna nije ostala. Zapravo, ostala je jedna koju je kuma uspela da sakrije kako bih poneo kući za neku uspomenu. Potpuno su me razvalili, ali nije mi žao. Više sam bio go tokom večeri jer nisam više imao ni jednu majicu. Ali proveselio sam se kako sam želeo, za svoju dušu. Bilo je jako emotivno. Ja sam tih dana puno plakao, pogotovo taj dan kada sam slavio, ali sve bih ponovio isto", ispričao je Perućica.

Pjevač je otkrio i da rado i sa puno ljubavi pomaže supruzi oko nasjlednika, a mijenjanje pelena su mu standardna aktivnost.

"Noću sam ja obično dežuran, oko tri-četiri ujutru. To je vreme kada ja gledam da preuzmem bebu, pošto moja žena preuzima oko devet ujutru i tada želim da joj pomognem, jer je prilično teško kada sam ja zbog posla odsutan po ceo dan", rekao je Ljuba.

