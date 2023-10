Luksuzna vila Harisa Džinovića, bazen na krovu (FOTO)

Haris Džinović iza sebe ima muzičku karijeru dugu nekoliko decenija, koja mu je donijela popularnost, ali i dobru zaradu.

Pjevač je za svoju porodicu detaljno opremao dom, dok nije svaki detalj bio baš po njegovom ukusu.

Kako su pisali mediji, u luksuznu nekretninu uložio je dva milona evra, a radove je produžavao jer je u više navrata mijenjao nacrt vile, piše "Blic.

„Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: ‘Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši’. To su sasvim normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih“, ispričao je Haris jednom prilikom.

Kako izgleda luksuzna vila, najčešće je na društvenim mrećama pokazivala ćerka pevača, Đina Džinović.

Kako su mediji pisali, Haris i Melina na krovu svoje milionske vile imaju i bazen, kao i vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva svijeta. U posebnom dijelu kuće, sa ozvučenjem kako je i muzički studio.

