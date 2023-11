Maja Berović: Uvek sam bila noćna ptica

Otkako sam postala majka ležem u 9 sati, što je potpuno nevjerovatno za mene, otkrila je Maja Berović, koja je prošle godine dobila sina Lava i zbog toga napravila malo pauzu u svojoj muzičkoj karijeri.

"Uvek sam bila noćna ptica, koja je mogla da bude budna do 5 ujutru, pa da spava do 12-1. Sada se sve promenilo, ustajanje u 6, a leganje u 9, 10 sati – to ne sme da se preskoči", ispričala je pjevačica.

Ona je priznala i da se odvikla od šminkanja, frizura i svega što ima veze sa njenim poslom.

"Godinama sam radila, putovala i živela sa koferima u ruci, a sada posle ove duže pauze nisam znala ni da se spakujem. Bila sam razapeta na sve strane, totalni haos", rekla je Maja za Prvu TV.

