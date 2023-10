Maja Nikolić priznala koji pjevač je najbolji frajer na estradi

Rijetke su javne ličnosti koje se ne libe da odgovore na svako novinarsko pitanje poput pjevačice Maje Nikolić.

Kao i uvijek, bez dlake na jeziku Maja je na pitanje „Ko je najblji frajer na estradi?“ odgovorila iz cuga.

"Od naših pevača, recimo Aco Pejović. On odlično izgleda, mnogo dobro, a inače je moj drug sto godina i mnogo ga volim. Recimo Lukas mi je fantastičan po harizmi. Ima onaj svoj šmekerski gard. Ja kad mu čujem boju glasa, kada mi kaže "Majo je l’ si to ti?" sa onom svojom promuklom bojom glasa jer ima pet koncerata nedeljno (smijeh)", otkrila je Maja, a potom dodala:

"On je šmeker! Mislim, ja muškarce ne biram samo po lepoti i ne volim manekenski lepe muškarce. Volim harizmu i volim da bude duhovit, to je za mene na prvom mestu. Ako umeš da me nasmeješ i da mi napraviš neku foru kada mi je loš dan, da me nasmeješ i udeliš kompliment, onda je to to".

Danas je malo onih koji i dalje njeguju prave vrijednosti te je Maja otkrila šta treba da posjeduje muškarac da bi osvojio njeno srce.

"Novac mogu i sama da zaradim, nikad nisam bila sponzoruša i nikad nisa imala sponzora. Od muškarca tražim duhovitpst, harizmu, da bude zaštitnik i junak, da je neko ko ima manire. Volela bih da te mlađe generacije zapamte šta je romantika i da ih mame vaspitavaju da budu pravi srpski junaci za svoje dame. Romantika i prava ljubav neće nestati nikad!", poručila je pjevačica za Grand.

Iako su mnoge njene koleginice uplovile u ljubavne veze sa dosta mlađim muškarcima Nikolićeva tvrdi da ona nikada nije birala mlađe.

"Nikad u životu ne bih bila sa mlađim muškarcem, pa moj sin ima 27 godina! Moram da budem na istom mentalnom nivou sa nekim da bi bio moj muškarac. Sa mlađim muškarcima mogu da nađem samo zajedničku energiju jer mene i dalje vodi ludačka energija, tako sam se rodila, ja sam vatreni ovan u horoskopu", istakla je Maja za Grand.

